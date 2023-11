Stand: 21.11.2023 18:21 Uhr Vermisster 79-Jähriger aus Göttingen ist wieder da

Ein 79-Jähriger aus Göttingen, der seit Montag vermisst wurde, ist wieder zu Hause. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann am späten Dienstagnachmittag wohlbehalten im Stadtteil Geismar aufgegriffen. Anwohnende hatten den Gesuchten gesehen und die Polizei gerufen. Am Montagvormittag hatten Angehörige den 79-Jährigen als vermisst gemeldet, nachdem er nicht zu einer Verabredung am Göttinger Bahnhof erschienen war.

