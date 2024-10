Stand: 01.10.2024 13:00 Uhr Vermisster 18-Jähriger aus Bad Lauterberg tot aufgefunden

Ein vermisster 18-Jähriger aus Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) ist tot. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die Leiche des jungen Mannes bereits am Freitag auf dem Gelände eines Kleingartenvereins aufgefunden. Er war seit dem 13. September vermisst worden. Woran der 18-Jährige gestorben ist, steht noch nicht fest: Die Polizei hat den Angaben zufolge Ermittlungen eingeleitet. Der Leichnam soll in Göttingen obduziert werden. Die Ermittler hatten zuvor mitgeteilt, dass der Vermisste auf Medikamente angewiesen sei und sich deshalb in einer hilflosen Lage befinden könne.

