Stand: 26.03.2024 15:15 Uhr Vermisster 14-Jähriger aus Goslar wohlbehalten zurück

Der 14-Jährige aus Goslar, der seit Sonntag vermisst wurde, ist wieder aufgetaucht. Der Jugendliche sei wohlbehalten angetroffen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Suche nach ihm wurde eingestellt. Der 14-Jährige war am Sonntagnachmittag zuletzt in seiner Wohneinrichtung gesehen worden.

