Stand: 22.10.2023 10:31 Uhr Vermisste aus Bad Lauterberg: 14-Jährige wieder da

Eine seit Freitag vermisst gemeldete 14-Jährige aus Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) ist wieder aufgetaucht. Die Jugendliche wurde am späten Samstagabend in Hamburg von der Polizei aufgegriffen. "Dem Mädchen geht es gut", teilte eine Sprecherin mit. Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Schülerin sei damit eingestellt. Die 14-Jährige war bereits am Freitag vor einer Woche als vermisst gemeldet worden. Am Mittwoch, zwei Tage vor ihrem erneuten Verschwinden, wurde sie durch Polizeikräfte aufgegriffen - ebenfalls in Hamburg.

Weitere Informationen Vermisste 14-Jährige aus Bad Lauterberg in Hamburg aufgegriffen Die Jugendliche war seit Freitagmittag gesucht worden. Sie ist laut Polizei wohlbehalten angetroffen worden. (18.10.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min