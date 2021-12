Stand: 23.12.2021 15:04 Uhr Vermisste Nussknacker sind wieder bei ihrem Besitzer

Vier Wochen, nachdem sie auf mysteriöse Weise verschwanden, sind sie jetzt wieder aufgetaucht: zwei riesige Nussknacker in Menschengröße. Sie waren an einem Imbissstand auf dem Göttinger Weihnachtsmarkt gestohlen worden. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs fanden die 1,70 Meter hohen Holzfiguren am Mittwochvormittag auf dem Schützenplatz in Göttingen, teilte die Polizei mit. Der Besitzer Justin Asmuß, Gastronom aus Hessen, holte die unbeschädigten Nussknacker noch am selben Tag freudestrahlend bei der Polizei ab.

Weitere Informationen Zwei 1,70 Meter große Nussknacker in Göttingen gestohlen Die Figuren aus Holz gehörten zu einem Imbiss-Stand. Die Polizei sucht nun Zeugen. (20.12.2021) mehr

