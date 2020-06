Stand: 03.06.2020 20:50 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Vermisste "Maddie": 43-Jähriger unter Mordverdacht

Im Fall der seit 13 Jahren vermissten Madeleine McCann, genannt "Maddie", hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig Mordermittlungen gegen einen 43-jährigen Deutschen eingeleitet. Wie das Bundeskriminalamt (BKA) und die Staatsanwaltschaft am Mittwochabend mitteilten, handelt es sich bei dem Beschuldigten um einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter. Er verbüße derzeit in anderer Sache eine längere Haftstrafe. Die damals dreijährige "Maddie" war im Mai 2007 aus einer Ferienanlage in Portugal verschwunden.

Verdächtiger lebte seinerzeit nahe Praia da Luz

Der Beschuldigte lebte den Angaben zufolge zwischen 1995 und 2007 regelmäßig an der Algarve, unter anderem für einige Jahre in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz. In letzterem Ort lag die Ferienanlage, in der Familie McCann untergekommen war. Der damals etwa 30-jährige Verdächtige habe in dieser Zeit mehrere Gelegenheitsjobs gehabt, unter anderem in der Gastronomie. Zudem gibt es den Behörden zufolge Anhaltspunkte, dass er seinen Lebensunterhalt durch Einbruchsdiebstähle in Hotelanlagen und Ferienwohnungen sowie Drogenhandel bestritten habe. Das BKA hofft auf weitere Hinweise zu dem Fall und hat auf seiner Internetseite unter anderem Fotos eines möglichen Tatfahrzeugs veröffentlicht.

Keine weiteren Details zu Beschuldigtem

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat eigenen Angaben zufolge die Ermittlungen übernommen, weil der Beschuldigte vor seinem Auslandsaufenthalt seinen letzten Wohnsitz in diesem Gerichtsbezirk hatte. Ob er auch heute noch dort gemeldet ist beziehungsweise wo er in Haft sitzt, wollten Staatsanwaltschaft und BKA am Mittwochabend auf Nachfrage von NDR.de Niedersachsen nicht bekannt geben.

