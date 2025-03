Stand: 31.03.2025 10:03 Uhr Vermisste Frau aus Groß Twülpstedt wieder aufgetaucht

Die am Mittwoch als vermisst gemeldete 57-Jährige aus Groß Twülpstedt (Landkreis Helmstedt) ist wieder da. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie am Freitagvormittag "wohlbehalten angetroffen." Die Frau war nach dem Besuch einer Drogerie in Velpke (Landkreis Helmstedt) verschwunden.

