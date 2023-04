Vermisste 19-Jährige im Landkreis Helmstedt tot aufgefunden Stand: 21.04.2023 10:30 Uhr Eine seit Anfang März vermisste 19-Jährige aus Klötze in Sachsen-Anhalt ist in Bahrdorf (Landkreis Helmstedt) tot aufgefunden worden. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Ermittler entdeckten die Leiche der jungen Frau am Donnerstagabend in der Nähe eines Kieswerkes. Das teilten die Staatsanwaltschaft Stendal und die Polizeiinspektion der Stadt am Freitag mit. Die 19-Jährige sei mutmaßlich Opfer eines Verbrechens geworden.

Fahrzeugdaten führten Ermittler zum Fundort

Ein 42-jähriger Verdächtiger aus Sachsen-Anhalt wurde festgenommen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem NDR in Niedersachsen bestätigte. Anhand des Fahrtenschreibers aus dem Firmenfahrzeug des Verdächtigen hätten die Ermittler eine Weg-Zeit-Berechnung erstellt, hieß es. Die Fahrzeugdaten und Aussagen von Zeugen hätten die Beamten zum Ablageort der Leiche geführt.

Ermittlungen gegen 42-Jährigen wegen Totschlags

Der 42-Jährige werde im Laufe des Tages wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags dem Haftrichter vorgeführt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Gestanden habe der Mann bislang nicht. Die 19-Jährige war seit dem 4. März vermisst worden. Die genaue Todesursache ist noch unklar. Eine Obduktion zur Klärung sei beantragt, so Polizei und Staatsanwaltschaft.

