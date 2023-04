Vermisste 19-Jährige aus Klötze: Leiche in Helmstedt gefunden Stand: 21.04.2023 22:17 Uhr Eine seit Anfang März vermisste 19-Jährige aus Klötze in Sachsen-Anhalt ist in Bahrdorf (Landkreis Helmstedt) tot aufgefunden worden. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest, gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.

Ermittler entdeckten die Leiche der jungen Frau am Donnerstagabend. "In der Gemeinde Bahrdorf in der Nähe eines Kieswerkes wurde sie aufgefunden", teilte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Stendal am Freitag mit. Laut Polizeiinspektion und Staatsanwaltschaft Stendal wurde die 19-Jährige mutmaßlich Opfer eines Verbrechens. Wie die junge Frau ums Leben kam, sei bisher nicht bekannt, teilten die Behörden mit. Der Leichnam solle obduziert werden. Zudem sollen die Spuren am Ablageort ausgewertet werden.

AUDIO: Junge Frau aus Klötze tot im Landkreis Helmstedt gefunden (1 Min) Junge Frau aus Klötze tot im Landkreis Helmstedt gefunden (1 Min)

Fahrzeugdaten führten Ermittler zum Fundort

Ein 42-jähriger Verdächtiger aus Sachsen-Anhalt wurde am Freitag wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags einem Haftrichter vorgeführt. Er kam in Untersuchungshaft. Laut einer Polizeisprecherin war der verheiratete Familienvater der Freund der 19-Jährigen. Anhand des Fahrtenschreibers aus dem Firmenfahrzeug des Mannes hätten die Ermittler durch "kriminalistische Kleinstarbeit" eine Weg-Zeit-Berechnung erstellt. Die Fahrzeugdaten und Aussagen von Zeugen hätten die Beamten zum Ablageort der Leiche geführt.

Ermittlungen gegen 42-Jährigen wegen Totschlags

Die 19-Jährige war zuletzt am 4. März in Klötze gesehen worden. Am 7. März wurde sie als vermisst gemeldet. Die Ermittler hatten den 42-Jährigen bereits im Visier und ermittelten gegen ihn. Weil die Leiche der jungen Frau aber zunächst nicht gefunden wurde und es auch kein Geständnis gab, konnte er zunächst nicht festgenommen werden.

