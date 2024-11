Stand: 08.11.2024 06:25 Uhr Vermisste 15-jährige Schülerin aus Lengede in Slowenien gefunden

Eine seit Dienstag vermisste 15-jährige Schülerin aus Lengede (Landkreis Peine) ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei am späten Donnerstagabend mitteilte, wurde die Jugendliche wohlbehalten von der Polizei in Slowenien angetroffen. Die Hintergründe ihres Verschwindens würden jetzt ermittelt, hieß es von der Polizei Salzgitter. Anfang der Woche hatte eine Zeugin an der Bushaltestelle Woltwiescher Weg in Lengede persönliche Gegenstände der vermissten Jugendlichen gefunden. Die Suche der Polizei in der Gemeinde Lengende nach der Vermissten war jedoch erfolglos geblieben.

