Stand: 05.01.2024 13:17 Uhr Vermisste 15-Jährige aus Einbeck ist wieder zu Hause

Eine seit Silvester vermisste 15-Jährige aus Billerbeck bei Einbeck (Landkreis Northeim) ist wieder da. Wie die Polizei am Freitagmittag mitteilte, ist die Jugendliche am Donnerstagabend wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Laut Polizei hatte sie sich am Morgen des 31. Dezember unbemerkt aus der Wohnung ihrer Eltern geschlichen und war seitdem nicht mehr aufgetaucht.

