Stand: 27.06.2023 18:47 Uhr Vermisste 13-Jährige aus dem Landkreis Göttingen gefunden

Eine seit Sonntagabend vermisste 13-Jährige aus Wollershausen ist am Dienstag von Mitarbeitenden der Jugendhilfe des Landkreises Göttingen aufgegriffen und in Obhut genommen worden. Das teilte die Polizei mit. Bereits im Mai war das Mädchen als vermisst gemeldet worden. Nach einem Zeugenhinweis war es in Duderstadt gefunden worden.

