Stand: 02.09.2023 08:21 Uhr Vermisste 13-Jährige aus Dransfeld wieder da

Die seit Dienstagabend vermisste, 13 Jahre alte Paula Jaelle L. aus Dransfeld (Landkreis Göttingen) ist wieder da. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde das Mädchen in der Nacht in Göttingen angetroffen. Bereits zuvor hatten die Ermittlerinnen und Ermittler vermutet, dass sich Paula Jaelle dort aufhält.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 31.08.2023 | 15:00 Uhr