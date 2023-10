Stand: 06.10.2023 09:51 Uhr Vermeintliche Granate entpuppt sich als alter Auspuff

Ein rostiger Gegenstand in der Oker hat in Braunschweig den Kampfmittelräumdienst auf den Plan gerufen: Ein 30 Jahre alter Mann hatte mit einem Magneten den Fluss nach Wertgegenständen abgesucht. Dabei fischte er am Mittwochabend einen Gegenstand aus dem Wasser, der wie eine Mörsergranate aussah, teilten die Ermittler in Braunschweig mit. Der Mann rief die Polizei. Die Beamten sperrten daraufhin die Sidonienbrücke am Rande der Innenstadt ab. Der Gegenstand wurde bis zum Eintreffen des Kampfmittelräumdienstes im Wasser gelassen. Die Experten stellten schließlich fest: Es war kein Blindgänger, sondern ein Auspuff.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min