Stand: 19.12.2022 09:20 Uhr Verliert Wolfenbüttel Teile der Landesmusikakademie?

Nach NDR Informationen soll die Akademie in Wolfenbüttel künftig nur noch als reines Tagungs- und Übungszentrum dienen. Fast die gesamte Verwaltung und die Programmplanung dürfte den Plänen zufolge nach Hannover geholt werden. Wolfenbüttels Bürgermeister Ivica Lukanic (parteilos) zeigt sich alarmiert. Das wäre desaströs, so Lukanic, weil die Arbeit der Akademie vor Ort und der Landesauftrag Laien-Musik zu fördern dadurch leiden würden. Er befürchtet, dass der Kultur-Standort Wolfenbüttel geschwächt würde. Der Musikrat und das zuständige Kulturministerium bestätigten zwar, dass es Gespräche über einen - so wörtlich - offenen Strukturprozess gibt. Zu Inhalten wollten sie sich allerdings nicht äußern.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.12.2022 | 08:30 Uhr