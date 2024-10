Stand: 04.10.2024 13:21 Uhr Verletzter Mann an Bushaltestelle in Wolfsburg gefunden

Nach dem Fund eines 46-Jährigen an einer Bushaltestelle in Wolfsburg sucht die Polizei Zeugen. Eine Frau hatte den Mann am Mittwochmorgen entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Der 46-Jährige sei im Gesicht verletzt, zunächst nicht ansprechbar und stark alkoholisiert gewesen, so die Polizei. Nachdem er zu sich gekommen war, erzählte der Mann den Beamten von einem Streit mit mindestens vier Jugendlichen. Diese hätten eine Frau beleidigt und ihn, als er eingeschritten sei, attackiert, so der 46-Jährige. Weitere Details habe er allerdings nicht nennen können, so die Polizei. Sie sucht nun nach der Frau, die beleidigt worden sein soll sowie nach weiteren Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05361) 464 60 bei der Polizei Wolfsburg zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wolfsburg