Stand: 24.01.2019 07:34 Uhr

Verkehrsgerichtstag diskutiert über Alkolocks

Mit einem Festakt in der historischen Kaiserpfalz wird am Vormittag der 57. Deutsche Verkehrsgerichtstag (VGT) offiziell eröffnet. Themen des bis Freitag dauernden Expertenkongresses sind unter anderem Dieselfahrverbote, Lkw- und Busunfälle, strafrechtliche Fragen beim automatisierten Fahren und der Einsatz von sogenannten Alkolock-Systemen. Im Mittelpunkt stehen die fachlichen Beratungen in folgenden acht Arbeitskreisen:

AK I: Punktereform auf dem Prüfstand

AK II: Automatisiertes Fahren (Strafrechtliche Fragen)

AK III: Ansprüche nach einem Verkehrsunfall mit einem geleasten/finanzierten Fahrzeug

AK IV: Abfindung von Personenschäden und vergleichsweise Regelung

AK V: Alkolock

AK VI: Lkw - und Busunfälle

AK VII: Dieselfahrverbote nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts

AK VIII: Brandschutz auf Seeschiffen - weltweit eine Herausforderung

Videos 04:00 Hallo Niedersachsen Werden Assistenzsysteme für Lkw Pflicht? Hallo Niedersachsen Die Zahl von Unfällen mit Lkw-Beteiligung steigt. Assistenzsysteme können vorbeugen, aber nicht alle Fahrer nutzen sie. Das war auch Thema beim Verkehrsgerichtstag in Goslar. Video (04:00 min)

Dieselfahrverbote in Ballungszentren

Juristisch ist beim Thema Dieselfahrverbote noch einiges ungeklärt: Können Städte gezwungen werden, die technischen Vorgaben der EU besonders streng auszulegen, so wie es die Deutsche Umwelthilfe fordert? Was ist mit nicht-manipulierten Dieselfahrzeugen? Können die Hersteller zum Bezahlen einer Nachrüstung gezwungen werden? Und wie sollen Verbotszonen überwacht werden? Diese Punkte werden in Goslar diskutiert.

Alkolock: Das Auto verweigert den Dienst

Technische Systeme, die das Starten eines Pkw durch einen alkoholisierten Fahrer verhindern, sind in anderen europäischen Ländern bereits im Einsatz. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat diese Möglichkeit auch für Deutschland in den Koalitionsvertrag schreiben lassen. Juristisch ist aber vieles noch ungeklärt: Bei welcher Zielgruppe sind solche Systeme erfolgversprechend? Wie lange darf so eine Maßnahme auferlegt werden? Wie werden Manipulationen geahndet? Auch über diese Fragen beraten die Teilnehmer beim VGT.

Lkw- und Busunfälle verhindern

Lkw und Busse sind immer wieder in schwere Unfälle verwickelt, gerade von der A2 gibt es fast täglich entsprechende Meldungen. Im vergangenen Jahr haben außerdem besonders viele Unfälle mit beim Abbiegen übersehenen Radfahrern für Schlagzeilen gesorgt. Dabei gibt es längst entsprechende Assistenzsysteme, die dieses Risiko deutlich vermindern können. Die verpflichtende Einführung solcher Systeme wird aber immer wieder mit dem Hinweis auf die Kosten und die harte Konkurrenzsituation in der Branche verhindert. Können solche Systeme verbindlich vorgeschrieben werden? Wäre dabei auch ein nationaler Alleingang möglich? Dürfen freiwillig eingebaute Systeme vom Fahrer deaktiviert werden? Und wie sollen Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten verfolgt und geahndet werden?

Der Verkehrsgerichtstag in Goslar Der Deutsche Verkehrsgerichtstag (VGT) kommt jährlich im niedersächsischen Goslar zusammen. Dort diskutieren Juristen, Wissenschaftler, Politiker sowie Spezialisten von Automobilclubs, Ministerien, Behörden, Unternehmen und Verbänden aktuelle Themen rund um den Straßenverkehr. Am Ende des dreitägigen Treffens sprechen sie Empfehlungen für Neuregelungen aus. Immer wieder ist der Gesetzgeber den Vorschlägen gefolgt, unter anderem bei der Einführung des begleiteten Fahrens ab 17 Jahren.

Staudinger zu neuem VGT-Präsidenten gewählt

Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung hatte der Kongress mit einer nicht öffentlichen Mitgliederversammlung am Mittwochnachmittag begonnen. Der Bielefelder Rechtsprofessor Ansgar Staudinger wurde dabei zum neuen Präsidenten gewählt. Er ist Nachfolger von Kay Nehm. Der frühere Generalbundesanwalt war nicht zur Wiederwahl angetreten. Staudinger war bisher stellvertretender VGT-Präsident.

Umfrage: Verliert Goslar den Verkehrsgerichtstag?

2018 forderte der Verkehrsgerichtstag unter anderem höhere Strafen für Drängler und Raser sowie eine Reform des Unfallflucht-Paragrafen. Abgesehen von inhaltlichen Themen ging es außerdem auch um den VGT selbst - konkret darum, ob die seit 1963 jährlich in Goslar stattfindende Veranstaltung den Harz verlassen und nach Leipzig gehen sollte. Der damalige VGT-Präsident Nehm hatte die Überlegungen öffentlich gemacht. Als Gründe nannte Nehm "die wachsende Zahl der Interessenten, schleppende Verbesserungen vor Ort und ein interessantes Angebot in Leipzig". Die Messegesellschaft Leipzig hat sich offiziell um die Durchführung beworben. Nach der Veranstaltung im Januar soll ein Meinungsforschungsinstitut ein Votum der Mitglieder der Deutschen Akademie für Verkehrswissenschaft, die den Gerichtstag organisiert, einholen. Das Ergebnis der Umfrage sei für den zukünftigen Vorstand, der die Entscheidung über die Standortfrage treffen muss, nicht bindend.

Weitere Informationen "Section Control" ist jetzt scharf geschaltet Die Erprobungsphase für das bundesweit erste Streckenradar hat am Montagmorgen in der Region Hannover begonnen. Mit der neuen Technik sollen Temposünder auf der B6 überführt werden. (14.01.2019) mehr Verkehrsgerichtstag: Raser härter bestrafen Der Verkehrsgerichtstag in Goslar fordert höhere Strafen für Drängler und Raser sowie eine Reform des Unfallflucht-Paragrafen. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick: (26.01.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.01.2018 | 08:00 Uhr