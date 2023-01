Sollen Ärzte fahruntaugliche Patienten melden? Stand: 23.01.2023 14:10 Uhr Das vertrauensvolle Arzt-Patienten-Verhältnis ist für Mediziner ein hohes Gut. Dazu gehört vor allem auch die Schweigepflicht. Wo sind deren Grenzen? Am Donnerstag befasst sich der Verkehrsgerichtstag in Goslar mit dem Thema.

In der Waitzstraße in Hamburg kracht es oft. Meist sind die Unfallverursacher hoch betagt. Sie fahren zum Einkaufen und verwechseln Gas und Bremse. Das Ergebnis: Die Autos prallen in Schaufenster oder gegen Tische von Cafés. Gefühlt nehmen Meldungen über solche Unfälle in ganz Deutschland zu, sagte der Leiter der Abteilung medizinisches Straf- und Biorecht an der Universität Göttingen, Gunnar Duttge, dem NDR Niedersachsen. "Es kann nicht sein, dass wir fahren dürfen, bis wir so auffällig werden, dass wir irgendwann auf Kosten anderer aus dem Verkehr gezogen werden", betonte Duttge. "Da gibt es eine Lücke im Gesetz."

VIDEO: Senioren am Steuer: Wird eine Fahrprüfung zur Pflicht? (23.09.2021) (5 Min)

Über die aktuellen rechtlichen Regelungen diskutiert am Donnerstag eine Expertenrunde beim Verkehrsgerichtstag in Goslar. Dort werden jedes Jahr Vorschläge für die Politik gemacht. Was das Gesetz aktuell vorsieht, wenn ein Arzt merkt, dass ein sehr alter Patient kein Auto mehr fahren sollte, wird im Folgenden beantwortet.