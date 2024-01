Verkehrsgerichtstag: Soll betrunkenen Fahrern Pkw entzogen werden? Stand: 24.01.2024 06:44 Uhr Beim Verkehrsgerichtstag diskutieren Experten unter anderem darüber, ob Unfallflucht milder bestraft werden soll und Fahrten unter Alkoholeinfluss strenger. Das Treffen in Goslar startet heute.

Das Autofahren ab 1,1 Promille wird derzeit als Straftat geahndet. Es drohen eine Geld- oder Freiheitsstrafe, drei Punkte und der Entzug der Fahrerlaubnis. Aber: Das Fahrzeug darf behalten werden. Einige Expertinnen und Experten beim Verkehrsgerichtstag kritisieren genau das. Sie plädieren dafür, dass das Auto des Täters bei Fahrten unter Alkoholeinfluss eingezogen werden kann. Beim Fahren ohne Führerschein oder illegalen Straßenrennen ist dies bereits möglich.

Mildere Strafen bei Unfallflucht?

Außerdem diskutieren die Experten in Goslar über das Thema Unfallflucht. Wer sich bei einem Unfall falsch verhält, macht sich schnell strafbar. Bei kleineren Sachschäden ist oft unklar, was genau zu tun ist, wenn der Unfallgegner nicht am Unfallort ist. Reicht ein Zettel an der Windschutzscheibe? Wie lange muss gewartet werden? Darf man alles mit dem Handy dokumentieren und dann gehen? Schnell ist von Fahrerflucht die Rede, und die wird derzeit als Straftat geahndet. Beim Verkehrsgerichtstag in Goslar soll nun diskutiert werden, ob solche Vergehen künftig nicht eher als Ordnungswidrigkeit einzustufen sein könnten - mit deutlich geringeren Strafen für die Täter. So wollen die Verkehrsexpertinnen und -experten über eine unbürokratische Meldepflicht bei einer zentralen Meldestelle diskutieren.

Empfehlungen an den Gesetzgeber beim Verkehrsgerichtstag

Beim Verkehrsgerichtstag soll auch geklärt werden, wer bei Reisen, bei denen das Ziel mit verschiedenen Verkehrsmitteln erreicht wird, für Verspätungen verantwortlich ist. Außerdem stehen Gutachten zur Fahreignung zur Debatte. Am Ende des Kongresses richtet der Verkehrsgerichtstag die Ergebnisse der Gespräche als Empfehlungen an den Gesetzgeber. Die Konferenz dauert bis Freitag.

