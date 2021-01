Verkehrsgerichtstag: Präsident gegen Fahrrad-Helmpflicht Stand: 28.01.2021 10:48 Uhr Der Präsident des Deutschen Verkehrsgerichtstags, Ansgar Staudinger, hat sich vorerst gegen eine Fahrrad-Helmpflicht ausgesprochen. Er fürchtet umfangreiche Folgen für das Radfahren.

Eine gesetzliche Regel könnte dem Trend zum Fahrradfahren entgegenwirken, sagte Staudinger: "Wir erlauben jedem, sich selbst zu gefährden", sagte er vor Beginn des Verkehrsgerichtstags in Goslar. Das ergebe sich aus der im Grundgesetz verankerten freien Entfaltung der Persönlichkeit. Um in dieses Recht einzugreifen, brauche es triftige Gründe - und der Eingriff müsse verhältnismäßig sein. Als Beispiel nannte Staudinger die Anschnallpflicht im Auto.

Aufklärung statt Strafen

Es gebe mildere Mittel als eine mit Bußgeldern belegte Fahrrad-Helmpflicht, zum Beispiel Informations-Kampagnen von Verbänden und "wohl durchdachte Werbeaktionen des Staates". Kleiner Seitenhieb: Die Kampagne des Bundesverkehrsministeriums, in der halbnackte Models einen Fahrradhelm trugen, sei indes ein "Rohrkrepierer" gewesen, sagte Staudinger. Aber: "Man hat ja auch geschafft, dass auf Skipisten keiner einen Helm uncool findet".

Verkehrsgerichtstag geschrumpft

Wegen der Coronavirus-Pandemie wurde das Programm des Verkehrsgerichtstags in Goslar stark eingedampft. Zur offiziellen Eröffnung des Kongresses von Juristen und Verkehrsexperten am Freitag will neben anderen auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sprechen.

