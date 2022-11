Stand: 23.11.2022 14:53 Uhr Vergesslicher Kunde fährt nach dem Tanken einfach los

An einer Tanksäule auf den Gelände eines Baumarktes in Einbeck hat ein Kunde nach dem Tanken offenbar vergessen, die Zapfpistole zurückzuhängen. Obwohl die Pistole noch im Tank seines Autos hing, fuhr er einfach los. Dabei wurde die Zapfpistole vom Schlauch abgerissen. Ob der Autofahrer die Tankfüllung bezahlt hat, ist nach Angaben der Polizei in Northeim nicht bekannt. Der Betreiber der Tankstelle hat Anzeige gegen unbekannt erstattet. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall in der Schwammelwitzer Straße am 11. November beobachtet haben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 23.11.2022 | 15:00 Uhr