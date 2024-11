Stand: 01.11.2024 14:24 Uhr Verfolgungsjagd durch drei Bundesländer: 21-Jähriger festgenommen

Ein 21-Jähriger hat in der Nacht auf Freitag offensichtlich keine Lust auf eine Polizeikontrolle gehabt und so eine Verfolgungsjagd ausgelöst. Diese führte letztendlich durch drei Bundesländer, teilt die Polizei mit. Eine Polizeistreife forderte bei Uslar (Landkreis Northeim) den Fahrer eines VW Golf zum Anhalten auf, doch der Fahrer missachtete das Zeichen und raste auf der Bundesstraße 241 in Richtung Kammerborn. Mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin im Auto setzte er die Flucht mit hoher Geschwindigkeit über Lauenförde (Landkreis Holzminden), Beverungen (Nordrhein-Westfalen) und Volkmarsen (Hessen) fort. Auf einem Acker im nordrhein-westfälischen Wormeln endete die Fahrt schließlich, so die Polizei. Die Beamten konnten den Fahrer ohne Widerstand festnehmen. Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Mehrere Streifenwagen aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen waren an der Verfolgung beteiligt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

