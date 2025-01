Stand: 21.01.2025 09:51 Uhr Verfolgungsjagd auf der A2: Einbrecher werfen Beute aus Auto

Nach einer Verfolgungsjagd durch Braunschweig und über die A2 sind drei Diebe im Alter zwischen zwölf und 20 Jahren in Magdeburg gefasst worden. Nach Angaben der Polizei waren sie in der Nacht zu Montag in einen Telefonshop in der Braunschweiger Innenstadt eingebrochen. Zeugen hatten die Polizei gerufen, weil die Alarmanlage des Geschäfts ausgelöst wurde. Als die Beamten beim Handyshop eintrafen, flüchteten die Täter. Sie fuhren in einem Auto über den Gehweg und verletzten einen Polizisten am Bein. Sie rasten den Angaben zufolge durch die Stadt und ignorierten rote Ampeln - sie kamen bis auf die A2 Richtung Berlin. Mehrere Streifenwagen verfolgten die Männer. Diese warfen ihre Beute während der Fahrt aus dem Auto. Die Polizei stellte Handys im Wert von rund 2.500 Euro sicher. Die drei jungen Männer wurden schließlich in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) gestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig