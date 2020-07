Stand: 31.07.2020 09:22 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Verfolgungsjagd: Polizei stellt Verdächtigen

Die Polizei Braunschweig hat am frühen Freitagmorgen zwei mutmaßliche Autodiebe festgenommen. Nach Angaben der Beamten floh ein Fahrer vor einer Kontrolle auf der A2. Der Mann konnte nach einer Verfolgungsjagd schließlich in Ursleben in Sachsen-Anhalt gefasst werden. Dort hatte er das Auto verlassen und sich in einem Gebüsch versteckt. Ein zweiter Mann, der ebenfalls mit einem gestohlenen Fahrzeug auf der A2 unterwegs war, ließ sich dagegen widerstandslos festnehmen.

