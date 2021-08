Stand: 29.08.2021 11:58 Uhr Verfolgung durch Northeim: 33-Jähriger entkommt Polizei

Ein 33-Jähriger hat sich am Samstagabend in Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Nach Angaben der Polizeiinspektion Northeim soll der Mann aus ungeklärtem Grund zunächst das Glas an einer Wohnungstür beschädigt und die Motorhaube eines Autos zerkratzt haben. Zeugen riefen die Beamten und beschrieben den Mann, im Rahmen der Fahndung entdeckten die Einsatzkräfte ihn dann auf einem nicht zugelassenen Motorrad mit falschem Kennzeichen - und das, obwohl er laut Polizei keinen Führerschein hat. Die Anhaltesignale der Polizei ignorierte der 33-Jährige, die Einsatzkräfte verfolgten ihn. Dabei sei es dem Mann gelungen, mit stark überhöhter Geschwindigkeit und riskanten Fahrmanövern auf der regennassen Straße zu entkommen, so die Polizei. Das Motorrad wurde später in Wolbrechtshausen gefunden und beschlagnahmt. Gegen den 33-Jährigen wurden diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Sachbeschädigung, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Polizei sucht Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.08.2021 | 06:30 Uhr