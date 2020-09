Stand: 10.09.2020 10:51 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Warnstreik: Wenn der Postmann gar nicht klingelt

Postkunden in Niedersachsen müssen heute damit rechnen, dass es Probleme bei der Zustellung von Briefen und Paketen gibt. Grund dafür ist ein Warnstreik bei der Deutschen Post, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Dazu hatte die Gewerkschaft ver.di unter anderem in Goslar, Clausthal-Zellerfeld, Osterode, Hannover und Osnabrück. Nach Angaben der Gewerkschaft sollten sich 1.400 Mitarbeiter beteiligen und im Tagesverlauf in zwei Wellen die Arbeit niederlegen. Die Post konnte zunächst keine Angaben dazu machen, inwiefern sich der Streik auswirkt.

Arbeit während Corona-Pandemie: Wertschätzung gefordert

Nach Angaben von ver.di fiel beispielsweise die Frühschicht im großen Paketzentrum in Hannover-Anderten aus. Zudem seien mehrere Zustell-Stützpunkte betroffen. In einer Mitteilung der Gewerkschaft wird einen Vertrauensfrau der Post zitiert: "Wir haben hier während der Corona-Pandemie Erhebliches geleistet, und die Post AG will nur die Gewinne einstreichen." Ein Gewerkschafter aus Niedersachsen meinte, dass es bisher viel zu wenig Wertschätzung für das gebe, was die Kollegen geschafft hätten.

Post will konkretes Angebot vorlegen

Ver.di fordert 5,5 Prozent mehr Lohn für bundesweit rund 140.000 Beschäftigte. Die Post bietet nach Gewerkschaftsangaben bisher 1,5 Prozent an. Für den 21. und 22. September ist die nächste Verhandlungsrunde geplant. Die Post will dann ein konkretes Angebot vorlegen. Man wolle im Interesse der Beschäftigten und des Unternehmens "Lösungen finden, die nachhaltige Lohnsteigerungen mit einer langfristigen Perspektive verbinden und wirtschaftlich tragfähig sind", sagte Personalvorstand Thomas Ogilvie. Dabei sei auch eine überproportionale Steigerung in den unteren Lohngruppen vorstellbar. Bereits am Mittwoch hatte es Warnstreiks mit Schwerpunkten in Nordrhein-Westfalen und Bayern gegeben. Die Auswirkungen waren nach Angaben der Post "überschaubar".

