Stand: 12.09.2023 14:00 Uhr Verdächtiges Paket: Polizei evakuiert Kreishaus in Göttingen

Das Göttinger Kreishaus bleibt heute wegen eines verdächtigen Pakets geschlossen. Der Polizei zufolge war die Lieferung in der Poststelle eingegangen. Einsatzkräfte sperrten die Gegend um das Gebäude ab und evakuierten das Kreishaus sowie umliegende Gebäude. Ein Spürhund soll im Einsatz sein. Wie der Landkreis mitteilte, war die Lieferung an Landrat Marcel Riething (SPD) adressiert. Die Absenderin wird demnach der "Reichbürgerbewegung zugeordnet". Die Untersuchungen der Polizei dauern an.

