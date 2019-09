Stand: 17.09.2019 09:34 Uhr

Verbraucherzentrale informiert über VW-Musterklage

Zwei Wochen vor Beginn des Musterfeststellungsprozesses gegen Volkswagen vor dem Oberlandesgericht Braunschweig informiert heute der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) über den Ablauf des Verfahrens. Rund 430.000 Dieselfahrer haben sich der Klage angeschlossen, die der vzbv am 1. November 2018 in Kooperation mit dem ADAC eingereicht hat. Die VW-Kunden wollen auf diesem Wege gerichtlich klären lassen, ob sie wegen der im Dieselskandal manipulierten Abgassysteme ihrer Autos Anspruch auf Schadenersatz haben.

Videos 03:07 Hallo Niedersachsen Musterfeststellungsklage gegen VW Hallo Niedersachsen Stellvertretend für Zehntausende Dieselfahrer haben Verbraucherschützer eine Musterfeststellungklage gegen VW eingereicht. Janina Ortmann ist eine der betroffenen VW-Kunden. (01.11.2018) Video (03:07 min)

Verbraucherschützer an Vergleich interessiert

Der Verbraucherzentrale Bundesverband deutete vor Beginn der Sammelklage Kompromissbereitschaft an. Man könne sich Vergleichsverhandlungen gut vorstellen und habe entsprechende Signale ausgesendet, sagte Verbandschef Klaus Müller. Aber dazu müsste es natürlich ein attraktives Angebot von Volkswagen geben. Wie das konkret aussehen könnte, sagte Müller nicht. VW dagegen hat bislang kein Interesse an einem Vergleich durchblicken lassen.

Langer Weg bis zum Schadenersatz

Die mündliche Anhörung in dem Mammutverfahren beginnt am 30. September. Der zweite Termin ist für den 18. November geplant. Experten erwarten, dass der Prozess inklusive einer nächsten Runde am Bundesgerichtshof vier bis fünf Jahre dauern dürfte. Bei dem Verfahren geht es nur darum, ob Volkswagen unrechtmäßig gehandelt hat. Den Kunden wird kein individueller Anspruch auf Schadenersatz oder eine Rückabwicklung ihres Kaufvertrags zugesprochen. Stattdessen müssen sie mit dem Musterurteil in der Tasche selbst noch einmal vor Gericht ziehen, um ihre individuelle Schadenssumme einzuklagen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 17.09.2019 | 19:30 Uhr