Stand: 30.03.2021 09:37 Uhr Verbotene Konzerte: Muss Veranstalter Bußgeld zahlen?

Vor dem Amtsgericht Goslar fällt am Dienstag eine Entscheidung darüber, ob ein Veranstalter mehr als 25.000 Euro Bußgeld zahlen muss. Nach NDR Informationen hatten Polizisten im Jahr 2019 in Bad Harzburg eine Feier mit 160 Personen aufgelöst - in erster Linie Neonazis. Der Mann aus Salzgitter will nicht zahlen. Es geht um baurechtliche Fragen, denn Konzerte sind in dem Gewerbehof verboten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.03.2021 | 13:30 Uhr