Velpke: Fünf Autos mit Klebstoff beschmiert

Ein unbekannter Täter hat in Velpke (Landkreis Helmstedt) fünf Autos mit Sekundenkleber beschmiert. Der Schaden beträgt laut Polizei mindestens 5.000 Euro. Es waren ausschließlich Wagen der Marke VW betroffen. Ob die Tat in Velpke mit einer Serie von ähnlichen Taten in Wolfsburg zu tun, ist unklar. Seit drei Jahren sind dort mehr als 800 Autos durch Klebstoff beschädigt worden. Die Schadenssumme beträgt insgesamt fast zwei Millionen Euro.

