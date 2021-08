Stand: 07.08.2021 18:07 Uhr Vechta: Lange Schlange vor dem Impfbus am Stoppelmarkt

Um möglichst viele Menschen für Corona-Schutzimpfungen zu gewinnen, setzen Kommunen in Niedersachsen auf mobile Impfteams. In Vechta gibt es ein Angebot an einer Kirmes auf dem Stoppelmarktgelände. Der Impfbus des Landkreises Vechta machte am Sonnabend vor dem Eingang der Kirmes Halt. Kurz nach dem Start der Impfaktion bildete sich eine Warteschlange unweit der Fahrgeschäfte. Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren wurden mit dem Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer geimpft. Die Zweitimpfung soll in wenigen Wochen ebenfalls auf dem Stoppelmarktgelände im Impfbus erfolgen.

