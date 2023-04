Stand: 03.04.2023 12:43 Uhr Vechelde: Schwertransporter bleibt im Kreisverkehr stecken

Ein Schwertransporter ist am Montagmorgen bei Vechelde (Landkreis Peine) in einem Kreisverkehr stecken geblieben. Die Bundestraße 1 ist in dem betroffenen Bereich gesperrt. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung fahren - unter anderem durch Vechelde. Der Kreisel sei zu klein für den Schwertransporter gewesen, sagte ein Sprecher der Straßenmeisterei dem NDR Niedersachsen. Offensichtlich ist den Routen-Planern dieses Detail entgangen. Das Fahrzeug ist mehr als zwölf Meter lang, gut vier Meter breit und ebenso hoch. Es wiegt fast 100 Tonnen. Der Schwertransporter ist mit zwei Kabeltrommeln beladen und war auf dem Weg von Hamburg nach Hildesheim. Gegen 15 Uhr soll es weitergehen: Der Schwertransporter soll mitten durch den Kreisel fahren. Dafür trägt eine Baufirma den Schotter auf der Insel im Kreisverkehr ab.

