Stand: 11.12.2020 07:30 Uhr Vechelde: Schüsse auf Polizeiwagen und weiteres Auto?

An der Bundesstraße 1 bei Vechelde (Landkreis Peine) sind offenbar Schüsse auf einen Streifenwagen und ein weiteres Auto abgegeben worden. Nach Angaben der Polizei war am Donnerstagabend ein 39-Jähriger mit seinem Auto unterwegs, als plötzlich die Scheibe seiner Fahrertür zersplitterte. Als die alarmierten Beamten vor Ort eintrafen, schlug an fast derselben Stelle ebenfalls etwas in die Seitenscheibe des Streifenwagens ein. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der Gesamtumstände sei der Gebrauch einer Schusswaffe wahrscheinlich, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten ermitteln unter anderem wegen versuchten Totschlags.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.12.2020 | 06:30 Uhr