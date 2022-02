Vater getötet: Angeklagter räumt Gewalttat ein Stand: 15.02.2022 17:15 Uhr Im einem Totschlag-Prozess vor dem Landgericht Göttingen hat der Angeklagte die Vorwürfe größtenteils gestanden. Der 27-Jährige soll seinen Vater umgebracht und dann angezündet haben.

Zum Auftakt der Verhandlung verlas der Verteidiger des Angeklagten eine mehrere Minuten lange Erklärung. Darin räumte der 27-Jährige zunächst grundsätzlich ein, einen Menschen getötet und einen Brand gelegt zu haben. Anschließend beschrieb er unter anderem, wie er mit einem Inbusschlüssel auf seinen Vater eingestochen habe. Es tue ihm alles sehr leid, betonte er. Ihm droht ihm eine Haftstrafe zwischen fünf Jahren und lebenslang.

Konflikte nach Drogen- und Alkoholkonsum

Nach dem, was der Angeklagte schilderte, soll ein Geflecht aus Drogen, Alkohol und die Beziehung zu einer älteren Frau immer wieder zu Streit und Konflikten geführt haben. Vater und Sohn wohnten zusammen in einer Doppelhaushälfte auf dem Hagenberg in Göttingen. Während der 27-Jährige unter schweren Drogenproblemen litt, soll der Vater alkoholabhängig gewesen sein.

Opfer attackiert und angezündet

Am 12. Mai des vergangenen Jahres soll der Angeklagte dann seinen Vater in dem Haus gewürgt und ihm eine Flasche auf den Kopf geschlagen haben, die dabei zerbrach. Danach soll er auf den 59-Jährigen eingestochen haben. In der Folge habe er den Leichnam mit Benzin übergossen und angezündet.

Angeklagter erzählte Bekanntem von der Tat

Feuerwehrleute hatten den Toten entdeckt, als sie den Brand im Haus löschten. Der Angeklagte hatte laut Gericht einem Bekannten von der Tat erzählt, dieser verständigte die Polizei. Der 27-Jährige ist vorbestraft. Er soll auch seine ehemalige Lebensgefährtin attackiert und verletzt haben. Am ersten Prozesstag wurden auch die Zeugenaussagen von drei Feuerwehrleuten gehört.

