Stand: 29.12.2021 08:59 Uhr Vandalismus: Parken in Göttingen über Silvester kostenlos

In der Göttinger Innenstadt ist das Parken über Silvester auch in diesem Jahr kostenlos. Grund ist Angst vor Vandalismus. In der Vergangenheit waren die Parkscheinautomaten mehrfach durch Feuerwerkskörper stark beschädigt worden. Sie werden deshalb ab Mittwoch nach und nach verschlossen. Alternativ muss dann aber eine Parkscheibe ins Auto gelegt werden. Ab Montag kostet Parken dann wieder.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 29.12.2021 | 07:30 Uhr