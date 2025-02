Kirche am Valentinstag: Single-Gottesdienst und spontane Trauung Stand: 14.02.2025 14:08 Uhr Am Valentinstag können in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) Paare spontan kirchlich heiraten. Andernorts laden Kirchen Alleinstehende ein, damit sie sich am Tag der Verliebten nicht einsam fühlen.

Pastorin Tanja Klettke aus Velpke (Landkreis Helmstedt) kennt das Gefühl, am Valentinstag im Schatten von Pärchen zu stehen. Klettke ist verheiratet, war aber selbst lange Single. Obwohl sie selbst kein Valentinstagstyp sei, entschied sie sich, in diesem Jahr erstmals einen Gottesdienst speziell für Singles in ihrer St. Andreas Kirche anzubieten. “Oft stehen in der Kirche Ehe und Familie im Mittelpunkt. Singles fallen da hinten runter”, sagt die Pastorin. Viele hätten sich da die Frage gestellt, ob sie weniger wert seien, weil sie keinen Partner oder keine Partnerin hätten. Der Valentinstag oder auch Weihnachten könnten für Alleinstehende herausfordernd sein. Das Interesse an Single-Angeboten in der Kirche wachse, so Klettke.

Einfach spontan heiraten in Visselhövede

Ein regelrechtes Kontrastprogramm der Kirche gibt es am Westrand der Lüneburger Heide. In Visselhövede (Landkreis Rotenburg) können sich Paare in der St. Johanniskirche segnen lassen und sich sogar spontan kirchlich trauen lassen. "Verliebte haben die Möglichkeit, sich ohne lange Vorbereitung vor Gott das Ja-Wort zu geben", sagt Pastorin Elisabeth Rosenfeld. Einzig den Nachweis einer standesamtlichen Hochzeit müsse man erbringen. Die Aktion in Visselhövede startet um 17.30 Uhr. Im Anschluss an die spontanen Trauungen ist in der Kirche noch ein Heavy-Metal-Konzert geplant.

