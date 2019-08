Stand: 31.08.2019 12:46 Uhr

VW zahlt fast 100 Millionen Dollar an US-Kunden

Der Volkswagen-Konzern hat eigenen Angaben zufolge in den USA einem Vergleich zugestimmt und zahlt wegen falscher Angaben zum Benzinverbrauch knapp 100 Millionen Dollar an Autobesitzer. Laut VW geht es um rund 98.000 Fahrzeuge der Marken Audi, Bentley, Porsche und VW. Nach Angaben der US-Umweltbehörde EPA waren die Fahrzeuge mit einer Software ausgestattet, die den Verbrauch und die Abgaswerte unter Testbedingungen zum Teil besser ausfallen ließen als unter realen Bedingungen. VW betonte, die Zustimmung zu den Zahlungen sei kein Schuldeingeständnis. Auch werde kein Fehlverhalten eingeräumt.

US-Kunden haben vor Gericht bessere Karten

Die betroffenen US-Kunden erhalten nun zwischen 5,40 und 24,30 Dollar für jeden Monat, in dem sie eines dieser Fahrzeuge besessen oder geleast hatten. Auch in Deutschland haben VW-Kunden wegen manipulierter Abgaswerte Klagen gegen den Autobauer angestrengt. Allerdings sind aufgrund der unterschiedlichen Gesetzeslage die Erfolgsaussichten auf eine finanzielle Entschädigung weitaus geringer als in den USA. Der Konzern hat sich wohl auch deshalb in Deutschland und Europa gegenüber seinen Kunden bisher weniger generös gezeigt.

