VW will mit Audi und Porsche in der Formel 1 mitmischen Stand: 07.04.2022 20:56 Uhr Der VW-Aufsichtsrat und der Vorstand haben am Donnerstag bestätigt, dass die Marken Porsche und Audi den Einstieg in die Formel 1 planen.

"Vorstand und Aufsichtsrat der Volkswagen AG, der Porsche AG und der Audi AG haben Planungen der beiden Konzernmarken für einen eventuellen Einstieg in die Formel 1 bestätigt. Über Details werden die Marken Audi und Porsche zu einem späteren Zeitpunkt informieren", teilte ein Konzernsprecher auf Anfrage des NDR in Niedersachsen mit. Gerüchten zufolge will Volkswagen bereits ab 2026 in der Königsklasse mitfahren. Offen ist bislang, ob die VW-Töchter Porsche und Audi gemeinsam einem Motor entwickeln, oder ob sich die beiden Marken eigene Partner suchen. Im Gespräch sollen die Formel-1-Ställe McLaren und Williams sein. Bei Porsche sollen Pläne für Motoren in der Schublade liegen, die mit E-Antrieb und künstlichem Kraftstoff laufen.

