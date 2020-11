Stand: 29.09.2018 12:28 Uhr VW vertagt Entscheidung über Audi-Chef Stadler

Die berufliche Zukunft von Rupert Stadler ist noch immer ungewiss: Am Freitag hat der Aufsichtsrat von Volkswagen eine Entscheidung darüber, wie es mit dem 55-jährigen Audi-Chef weitergeht, verschoben. Die Gespräche sollen am Dienstag fortgesetzt werden, wie das "Handelsblatt" am Freitag mit Verweis auf "gut informierte Kreise" berichtete. Im Juni war Stadler wegen Betrugsverdachts und Verdunklungsgefahr im Zusammenhang mit der Abgasaffäre verhaftet worden.

Weil und Althusmann lehnen Lösungsvorschlag ab

Dem Bericht zufolge wurde am Freitag im Aufsichtsrat keine Einigung erzielt, weil die beiden Vertreter des Landes Niedersachsen mit der vorgeschlagenen Lösung nicht einverstanden waren. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hätten eine Vertragsaufhebung samt Abfindung abgelehnt. Details hierzu wurden nicht bekannt. Stadlers Vertrag als Mitglied des VW-Konzernvorstands läuft Ende 2019 aus, der als Audi-Chef im Jahr 2022.

Vorwurf: Verkauf manipulierter Fahrzeuge zugelassen

Stadler wird vorgeworfen, nach dem Bekanntwerden der Verwendung von Manipulations-Software den Verkauf von Fahrzeugen mit falschen Abgaswerten zugelassen zu haben. Zudem habe er in einem abgehörten Telefonat erwogen, einen Zeugen im Ermittlungsverfahren gegen Porsche zu beeinflussen. Nach Stadlers Verhaftung hatten die Aufsichtsräte von VW und Audi ihn von seinen Aufgaben entbunden, bis der Sachverhalt geklärt sei. Audi-Vertriebsvorstand Bram Schot leitet den Konzern seither kommissarisch.

