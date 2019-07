Stand: 12.07.2019 09:17 Uhr

VW und Ford wollen Kooperation ausbauen

Volkswagen und Ford bauen ihre Zusammenarbeit aus. Das kündigte VW am Donnerstagabend nach einer Sitzung des Aufsichtsrats in Wolfsburg an. Was die neue Allianz umfasst, wollen VW-Konzernchef Herbert Diess und Ford-Chef Jim Hackett heute Nachmittag auf einer Presse- und Investorenkonferenz an der Wall Street in New York bekannt geben. Bisher kooperieren die Unternehmen bei leichten Nutzfahrzeugen und Pick-ups, um Hunderte Millionen Euro in der Entwicklung zu sparen. Nun könnten sie auch bei der Elektromobilität und dem autonomen Fahren die Kräfte bündeln. Der weltgrößte Autobauer aus Niedersachsen und die Nummer zwei in den USA hatten ihre globale Zusammenarbeit im Januar auf der Detroiter Automesse angekündigt.

Kooperation kostet VW zwei Milliarden Dollar

Einzelheiten über die Pläne waren im Vorfeld durchgesickert: Demnach wollen beiden Auto-Schwergewichte ihre Kräfte bei der Entwicklung von Roboterautos bündeln. Dazu will VW offenbar bei der Ford-Tochter Argo AI einsteigen, die Systeme für selbstfahrende Fahrzeuge entwickelt, und die Expertisen der VW-Tochter Audi in den Bund einbringen. In Branchenkreisen wurde der Gesamtwert der Beteiligung auf mehr als zwei Milliarden Dollar geschätzt.

Ford will Europa-Geschäft in den Griff bekommen

Ziel der Kooperation ist es, die Produktion von Elektroautos deutlich zu erhöhen. Im Gegenzug zum Einstieg bei Argo soll Ford den Elektrobaukasten (MEB) von Volkswagen gegen eine Lizenzgebühr nutzen dürfen. Ford fehlt bisher eine vergleichbare Technik. Hinzu kommt, dass die Amerikaner mit der Sanierung ihres kriselnden Europageschäfts alle Hände voll zu tun haben. Alle Autobauer müssen in den kommenden Jahren den Anteil elektrifizierter Fahrzeuge in ihren Flotten erhöhen, wollen sie in Europa Strafzahlung wegen der Nichteinhaltung von CO2-Grenzwerten vermeiden.

