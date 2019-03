Stand: 13.03.2019 14:39 Uhr

VW streicht bei Kernmarke weitere 7.000 Stellen

Volkswagen will bei seiner Kernmarke VW Pkw in den kommenden fünf Jahren zusätzlich bis zu 7.000 Stellen abbauen. Das Unternehmen bestätigte einen Tag nach Vorlage der Jahresbilanz entsprechende "Handelsblatt"-Berichte aus der vergangenen Woche. Der Zeitung zufolge sollen die meisten Jobs in Deutschland und im Verwaltungsbereich gestrichen werden. Dafür werden Stellen von altersbedingt ausscheidenden Mitarbeitern nicht wiederbesetzt. Zudem sei die Automatisierung von Routineaufgaben geplant. Im Gegenzug werden den Angaben zufolge in den Bereichen Software und Elektronikentwicklung rund 2.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Durch die Einsparungen soll der Gewinn ab 2023 um fast sechs Milliarden Euro steigen.

VW bereitet sich auf Systemwechsel vor NDR//Aktuell - 12.03.2019 14:00 Uhr Volkswagen will den Wechsel in die Elektromobilität stärker vorantreiben. Zudem will der Konzern bis 2050 auch in Produktion und Verwaltung CO2-neutral sein.







Betriebsratschef Osterloh: Zahlen sind "Hirngespinste"

Der Betriebsrat bei Volkswagen fand angesichts der offiziellen Bestätigung aus Wolfsburg deutliche Worte: "Uns ist bisher nicht bekannt, wie genau diese Größenordnung zustande kommt", sagte Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh. Es handele sich offenbar um "Hirngespinste von Unternehmensberatungen", kommentiere Osterloh. Der Betriebsrat werde diese Entscheidung nicht akzeptieren.

Höhere Investitionen in Zukunftsthemen

Hintergrund des Sparkurses sind nach Konzernangaben die enormen Investitionen in Elektromobilität, Digitalisierung und neue Mobilitätsdienste. Die Ausgaben für diese Zukunftsthemen steigen bis 2023 auf 19 Milliarden Euro, das sind acht Milliarden mehr als ursprünglich geplant. Allein in die Digitalisierung der Verwaltung und neue IT-Systeme steckt VW 4,6 Milliarden Euro. Der Konzern wolle damit seinem strategischen Anspruch im Elektro-Zeitalter gerecht werden, sagte Finanzvorstand Arno Antlitz. Besonders das laufende Jahr werde für die Transformation der Marke ein "Schlüsseljahr".

Erstes Sparprogramm läuft bis 2020

Bereits im Herbst 2016 hatte VW mit der Arbeitnehmerseite ein großes Sparprogramm vereinbart, das bis Ende 2020 läuft. Es sieht den weltweiten Abbau von 30.000 Stellen vor, 23.000 davon in Deutschland. Mit den bisherigen Maßnahmen habe VW bereits viel erreicht, sagte der für das Tagesgeschäft zuständige Manager Ralf Brandstätter. "Aber wir müssen noch deutlich mehr tun, um die anstehenden Herausforderungen auch in der Zeit nach 2020 zu bewältigen." Volkswagen will deshalb auch die Modellvielfalt reduzieren und Materialkosten senken.

