VW stellt Investitionen wegen Corona-Krise auf den Prüfstand Stand: 05.11.2020 14:41 Uhr Wegen der Folgen der Corona-Pandemie will der Volkswagen-Konzern seine mittelfristigen Investitions-Pläne überdenken. So soll etwa die Modell-Vielfalt weiter reduziert werden.

Der Konzern müsse bei seinen Planungen den fehlenden Absatz von einigen Millionen Fahrzeugen berücksichtigen, so VW-Chef Herbert Diess. Einige Märkte würden vermutlich erst 2023 wieder das Vorkrisen-Niveau erreichen. Bei den Ausgaben für die Elektromobilität sind dagegen keine Abstriche geplant, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Investitionen in autonomes Fahren und in die Digitalisierung sollen sogar weiter gesteigert werden. Mitte November berät und beschließt die VW-Spitze den finanziellen Kurs für die kommenden Jahre.

60 Millionen Euro freigegeben

Bei der zurückliegenden Runde vor einem Jahr hatte der Aufsichtsrat für den Zeitraum von 2020 bis 2024 Ausgaben von knapp 60 Milliarden Euro in klimafreundliche Antriebe und die Digitalisierung freigegeben. Gut die Hälfte ist für die E-Mobilität vorgesehen.

Corona-Pandemie bleibe größte Herausforderung

Für die kommenden Wochen zeigte sich Diess wegen einer "gesunden Auftragslage" zuversichtlich. Allerdings bleibe die Corona-Pandemie weiter die größte Herausforderung. Von den aktuellen Corona-Beschränkungen ist die Automobilindustrie allerdings nicht direkt betroffen. Dennoch hänge die weitere Entwicklung maßgeblich auch davon ab, dass große Volkswirtschaften die Krankheit unter Kontrolle bringen und Beschränkungen vermeiden, die die Nachfrage und die Geschäfte beschädigen würden, sagte Diess. Im Frühjahr mussten Autohäuser wochenlang schließen, außerdem gab es Probleme in den Lieferketten. In der Folge mussten auch die Werke heruntergefahrenwerden.

