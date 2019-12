Stand: 29.12.2019 19:53 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

VW stellt 2.500 neue IT-Experten ein

Autobauer Volkswagen will im kommenden Jahr 2.500 Computer-Experten einstellen. Das teilte der Konzern am Sonntag mit. Sie sollen unter anderem die Elektromobilität vorantreiben. Zusätzlich würden Hunderte Software-Entwickler ausgebildet. Zusammen sollen sie eine neue Software-Einheit bilden. Neben Ingolstadt, Berlin, Seattle und Peking wird Wolfsburg ein Standort sein. Bis 2025 sollen mehr als 10.000 IT-Experten für VW arbeiten. Den Anteil selbst entwickelter Software will Volkswagen damit von derzeit weniger als 10 auf mehr als 60 Prozent steigern, heißt es. Wegen der Umstellung auf Elektroautos plant VW in anderen Bereichen mehrere Tausend Stellen zu streichen.

VW will mehr in Elektro-Mobilität investieren Niedersachsen 18.00 - 19.12.2019 18:00 Uhr Autor/in: Jörg Ihßen Volkswagen hofft in diesem Jahr auf einen neuen Rekordgewinn. Die Investitionen in die Entwicklung von Elektroautos Elektro-Mobilität sollen offenbar weiter erhöht werden.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Dieselskandal: VW zahlt Österreich Entschädigung VW hat sich mit Österreich auf eine Entschädigung geeinigt. Die Summe wird nicht bekannt gegeben. 2.100 österreichische Polizeifahrzeuge sind vom Dieselskandal betroffen. mehr Volkswagen drückt bei E-Autos aufs Tempo VW schraubt die Ziele für Produktion und Verkauf von Elektroautos nach oben. Der Konzern will bis Ende 2023 eine Million E-Autos produzieren - zwei Jahre früher als bislang geplant. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.12.2019 | 06:30 Uhr