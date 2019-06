Stand: 05.06.2019 11:20 Uhr

VW schließt Kündigungen bis 2029 aus

Der Wolfsburger Autokonzern Volkswagen hat seinen Angestellten an allen deutschen Standorten eine Beschäftigungsgarantie bis 2029 gegeben. Damit seien betriebsbedingte Kündigungen in den kommenden zehn Jahren ausgeschlossen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Ursprünglich hatte VW-Chef Herbert Diess geplant, im Rahmen des angestrebten Sparkurses 7.000 Stellen abbauen zu wollen. Darüber war es zum Zwist mit dem Betriebsrat gekommen. Jetzt haben sich der Konzern und die Arbeitnehmervertreter darauf geeinigt, dass 4.000 Stellen in der Verwaltung nach dem altersbedingten Ausscheiden von Mitarbeitern nicht neu besetzt werden. Die bisherigen Aufgaben sollen durch eine optimierte und schlankere Organisation entfallen. Gleichzeitig will der Konzern 2.000 neue Arbeitsplätze im Bereich Digitalisierung schaffen.

Videos 00:29 NDR//Aktuell IT-Experten gesucht: VW will 2.000 Jobs schaffen NDR//Aktuell Volkswagen sucht wegen der Umstellung auf E-Mobilität und autonomes Fahren händeringend IT-Spezialisten. Allein bei der Marke VW sollen mindestens 2.000 Arbeitsplätze entstehen. Video (00:29 min)

Osterloh: "Arbeitsverdichtung wird es mit uns nicht geben"

Mithilfe verbesserter Prozesse und Digitalisierung will VW seine Beschäftigten entlasten und Abläufe beschleunigen. Arbeiten, die bisher manuell durchgeführt wurden, sollen durch eine verbesserte IT vereinfacht werden. Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh erklärte, dass beim Abbau von Arbeitsplätzen die Tätigkeiten tatsächlich entfallen müssten. "Arbeitsverdichtung wird es mit uns nicht geben."

160 Millionen Euro für Qualifizierungen

Um die Mitarbeiter für die Digitalisierung fit zu machen, erhöht der Konzern sein Budget für Qualifizierungsmaßnahmen um 60 Millionen Euro auf insgesamt 160 Millionen Euro. Thomas Schmall, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Group Components, geht davon aus, dass durch die vereinbarte "Roadmap Digitale Transformation" die Transformation hin zur E-Mobilität beschleunigt wird.

Altersteilzeit auch für Jahrgänge 1962-1964

Den Abbau der 4.000 Arbeitsplätze will VW auch über das Angebot von Altersteilzeit vorantreiben. Das will der Konzern künftig auch den Mitarbeitern der Jahrgänge 1962 bis 1964 ermöglichen. Voraussetzung dafür sei, dass Personal-, Finanz- und Produktivitätsziele erreicht sind, teilte der Konzern mit. Für Mitglieder des Managements soll es Outplacement-Angebote - vor allem Abfindungen - geben.

