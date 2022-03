Stand: 16.03.2022 08:39 Uhr VW plant vierte Batteriezellfabrik in Osteuropa

Volkswagen wird eine weitere, vierte Fabrik für Batteriezellen möglicherweise in Osteuropa ansiedeln. Ein entsprechendes Verfahren laufe, sagte Konzernchef Herbst Diess anlässlich der Präsentation der Konzernzahlen 2021. Es wäre der vierte Standort in Europa. Eine erste Fabrik soll in Nordschweden bereits ab kommendem Jahr auch den VW-Konzern beliefern. In Salzgitter soll noch in diesem Jahr ein weiterer Standort entstehen - und eine dritte Fabrik ist Spanien geplant. VW will mit der eigenen Produktion von Batteriezellen unabhängiger werden.

