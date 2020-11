Stand: 17.11.2020 13:26 Uhr VW plant mögliche Abspaltung von Lamborghini und Ducati

Volkswagen plant offenbar, die italienischen Marken Lamborghini und Ducati vom Konzern abzuspalten. Das Unternehmen arbeite an einer neuen rechtlichen Struktur, sagte VW-Chef Diess bei einer Telefonkonzerenz. Volkswagen bleibt möglicherweise aber weiterhin an Lamborghini beteiligt. Analysten sehen in dem Schritt den Vorteil, dass der VW-Konzern mit seinen zwölf Marken übersichtlicher und klarer strukturiert würde. Außerdem würde dadurch Geld eingenommen, das das Unternehmen für Investitionen in Elektromobilität und autonomes Fahren brauchen kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.11.2020 | 13:00 Uhr