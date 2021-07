Stand: 16.07.2021 18:58 Uhr VW muss mutmaßlichem Rechtsextremisten Abfindung zahlen

Der Volkswagen-Konzern hat sich zum zweiten Mal von einem mutmaßlich rechtsextremen Mitarbeiter getrennt - und muss ihm zum zweiten eine Abfindung zahlen. Der Autobauer hatte dem im Werk Salzgitter Beschäftigten gekündigt, nachdem er 2017 während eines Mallorca-Urlaubs in einer Bar aufgefallen war und davon ein Video ins Internet gestellt wurde. Darauf sind unter anderem mit Hakenkreuzen tätowierte Männer in einer Bar zu sehen, die "Ausländer raus" rufen und eine Reichskriegsflagge entrollen. Der VW-Mitarbeiter klagte am Arbeitsgericht Braunschweig dagegen - und bekam recht. Als er anschließend bei einer VW-Tochter eine neue Stelle fand, kündigte ihm das Unternehmen erneut. Er klagte und gewann erneut. Sein Anwalt hatte argumentiert, dass der Mann nicht Mitglied einer Neonazi-Organisation sei, sich bei der Arbeit nichts habe zuschulden kommen lassen und dass sein Freizeitverhalten nicht relevant für seine Arbeit sei. Für VW sei der Fall "ärgerlich", aber auch nicht zu vermeiden gewesen, heißt es in einem Schreiben an den NDR. Über die Höhe der Abfindung wurde Stillschweigen vereinbart.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.07.2021 | 15:00 Uhr