Stand: 08.02.2022 12:42 Uhr VW kündigt weiteren Corona-Bonus für Tarifbeschäftigte an

Volkswagen zahlt seinen Tarifbeschäftigten eine Corona-Prämie von 500 Euro. Das teilten Betriebsrat und Unternehmensspitze in Wolfsburg am Dienstag mit. Die Summe soll steuer- und abgabenfrei sein und somit den Tarifbeschäftigen in voller Höhe erhalten bleiben. Sie wird mit dem Februar-Gehalt ausgezahlt. Vergangenes Jahr hatte der Konzern eine Pandemie-Beihilfe von bis zu 1.000 Euro je Kopf gewährt. Die Gespräche zum regulären Tarifbonus für die VW-Belegschaft halten noch an.

