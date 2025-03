Stand: 10.03.2025 15:51 Uhr VW knackt 2024 erneut den Currywurst-Verkaufsrekord

Volkswagen hat im vergangenen Jahr erneut seinen Verkaufsrekord an hauseigenen Currywürsten übertroffen. 8,55 Millionen Currywürste setzte der Wolfsburger Konzern nach Angaben des Betriebsrats inklusive aller Wurstvarianten im Jahr 2024 ab. Das seien rund 200.000 Stück mehr als vorherigen Rekordjahr 2023 gewesen. Die Currywurst habe sich so gut verkauft wie noch nie, bestätigte eine VW-Unternehmenssprecherin. Der Autobauer verkaufte den Angaben zufolge 2024 demnach 6,32 Millionen klassische Currywürste. Der Trend bei dem Wurst-Original war den Angaben zufolge rückläufig: 2019 seien bereits rund sieben Millionen Würste verkauft worden, 2020 und 2021 waren es jeweils 6,5 Millionen. Den diesjährigen Rekord beim hauseigenen Fleischerzeugnis führt der Autobauer auf den Verkauf von Wurstvarianten wie etwa von Hot-Dog-Würsten zurück. Die Wurst aus der VW-Fleischerei in Wolfsburg wird an Kantinen und Supermärkte ausgeliefert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.03.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VW Wolfsburg