VW impft und impft: Bislang 100.000 Dosen verabreicht Stand: 22.12.2021 11:44 Uhr Vor sechs Monaten hat Volkswagen eine eigene Impfkampagne begonnen. Nun meldete der Konzern, dass 100.000 Dosen in der Belegschaft verimpft worden seien.

Neben den Booster-Impfungen seien in den vergangenen Wochen in den eigenen Impfzentren auch vermehrt Erstimpfungen gefragt gewesen, hieß es. "Als einer der größten Arbeitgeber des Landes nehmen wir als Volkswagen auch gerade jetzt unsere Verantwortung wahr, weiterhin einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten", sagte Konzernpersonalvorstand Gunnar Kilian am Dienstagabend.

Impfungen werden 2022 fortgesetzt

2022 werde VW weiterhin einen Beitrag zur Impfkampagne der Bundesregierung leisten, teilte der Konzern mit. In den kommenden Wochen gehen die Impfungen dem Autobauer zufolge an den Standorten in Deutschland weiter.

Weitere Informationen Modellprojekt: VW-Betriebsärzte impfen Belegschaft Die Corona-Impfungen sind im Werk in Wolfsburg gestartet. Ab Freitag sind die Standorte Salzgitter und Braunschweig dabei. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.12.2021 | 10:30 Uhr